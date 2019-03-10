Дубли Тадича и Нереса принесли "Аяксу" крупную победу в матче с "Фортуной"
В матче 25-го тура чемпионата Голландии "Аякс" разгромил "Фортуну" со счетом 4:0. Победу амстердамскому клубу принесли Душан Тадич и Нерес, которые оформили дубли.
"Аякс" по-прежнему занимает второе место в Эредивизии, отставая от лидирующего ПСВ на пять очков. При этому амстердамцы имеют матч в запасе.
"Аякс" - "Фортуна" - 4:0 (2:0)
Голы: Тадич, 4 - 1:0, Нерес, 27 - 2:0, Нерес, 63 - 3:0, Тадич, 85 - 4:6
"Аякс": Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд,. Тальяфико (Синкгравен, 66), ван де Бек, Зийех (Лабиад, 73), де Йонг (Шене, 46), Тадич, Нерес, Дольберг
Не пропустите: "Витесс" Слуцкого сыграл вничью с одним из лидеров чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Один из лидеров "Спартака" пропустит битву с "Зенитом" в чемпионате России
-
"Спартак" добился победы в дерби с "Динамо" в чемпионате России
-
"Валенсия" вырвала победу над "Жироной" в Примере благодаря голу 19-летнего хавбека
-
"Сассуоло" - "Наполи": видеотрансляция матча 27-го тура чемпионата Италии
-
"Челси" спасся на 92-й минуте в матче АПЛ с "Вулверхэмптоном"
Лента новостей
-
"Арсенал" нанес "Манчестер Юнайтед" первое поражение в АПЛ при Сульшере
-
Дубли Тадича и Нереса принесли "Аяксу" крупную победу в матче с "Фортуной"
-
Один из лидеров "Спартака" пропустит битву с "Зенитом" в чемпионате России
-
"Спартак" добился победы в дерби с "Динамо" в чемпионате России
-
1
Игрок "Спартака" предложил интересное изменение в системе VAR
-
"Шахтер" и киевское "Динамо" одержали разгромные победы в чемпионате Украины
-
"Валенсия" вырвала победу над "Жироной" в Примере благодаря голу 19-летнего хавбека
-
Дубль вице-чемпиона мира принес "Хоффенхайму" победу в матче Бундеслиги
-
Мысли позитивные: игрок "Спартака" оценил шансы "красно-белых" на чемпионский титул
-
"Сассуоло" - "Наполи": видеотрансляция матча 27-го тура чемпионата Италии
-
Семак сделал заявление после победы "Зенита" над "Уфой" в матче РПЛ
-
Фанаты "Спартака" посмеялись над "Динамо" из-за переноса дерби в Химки
-
"Лилль" обыграл "Сент-Этьен" в Лиге 1 благодаря голу Пепе
-
"Интер" без Икарди обыграл СПАЛ в Серии А
-
"Челси" спасся на 92-й минуте в матче АПЛ с "Вулверхэмптоном"
-
1
Экс-форвард "Реала" забил первый гол за последние полтора года
-
"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с одним из лидеров чемпионата Голландии
-
"Зенит" одержал волевую победу над "Уфой" в РПЛ
-
2
Платини назвал негативные последствия от использования VAR
-
Глушаков не попал в основу "Спартака" в матче с "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|25
|64
|2
|Аякс
|23
|56
|3
|Фейеноорд
|25
|47
|4
|АЗ
|25
|44
|5
|Витесс
|25
|40
|6
|Утрехт
|25
|37
|7
|Хераклес
|25
|36
|8
|Херенвен
|25
|33
|9
|Гронинген
|25
|32
|10
|ВВВ Венло
|25
|32
|11
|Виллем II
|25
|31
|12
|АДО Ден Хааг
|25
|28
|13
|Зволле
|24
|26
|14
|Фортунна Ситтард
|24
|26
|15
|Эксельсиор
|25
|26
|16
|Эммен
|25
|25
|17
|Де Графсхап
|25
|22
|18
|НАК Бреда
|25
|17