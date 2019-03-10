Дубли Тадича и Нереса принесли "Аяксу" крупную победу в матче с "Фортуной"

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Дубли Тадича и Нереса принесли "Аяксу" крупную победу в матче с "Фортуной"

В матче 25-го тура чемпионата Голландии "Аякс" разгромил "Фортуну" со счетом 4:0. Победу амстердамскому клубу принесли Душан Тадич и Нерес, которые оформили дубли.

"Аякс" по-прежнему занимает второе место в Эредивизии, отставая от лидирующего ПСВ на пять очков. При этому амстердамцы имеют матч в запасе.

"Аякс" - "Фортуна" - 4:0 (2:0)

Голы: Тадич, 4 - 1:0, Нерес, 27 - 2:0, Нерес, 63 - 3:0, Тадич, 85 - 4:6

"Аякс": Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд,. Тальяфико (Синкгравен, 66), ван де Бек, Зийех (Лабиад, 73), де Йонг (Шене, 46), Тадич, Нерес, Дольберг

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