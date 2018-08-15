Дубли Вагнера и Мюллера принес "Баварии" победу над "Гамбургом"



"Бавария" в товарищеском матче разгромила "Гамбург" в товарищеском матче со счетом 4:1. По два мяча в составе мюнхенцев забили нападающие Сандро Вагнер и Томас Мюллер.

"Гамбург" - "Бавария" - 1:4 (1:2)

Голы: Нарей, 25 - 1:0, Вагнер, 31 (с пенальти) - 1:1, Вагнер, 41 - 1:2, Мюллер, 73 - 1:3, Мюллер, 86 - 1:4.

"Бавария": Нойер, Кен, Михайлевич, Авоуджа, Рафинья, Санчес, Руди, Горетцка, Роббен, Коман, Вагнер

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