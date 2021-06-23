Фото: твиттер УЕФА

Вратарь сборной Словакии Мартин Дубравка стал автором уникального достижения в матче Евро-2020 против Испании (0:5).

На 12-й минуте встречи Дубравка отбил пенальти, однако на 30-й минуте забил автогол.

Отметим, что Дубравка стал первым голкипером в истории Чемпионатов Мира и Европы, который в одном матче и забил автогол, и отразил пенальти.

Напомним, что Словакия с 3 очками финишировала в группе на третьем месте.

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