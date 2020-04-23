Дудек назвал Месси провокатором, а Роналду обвинил в высокомерии
Бывший вратарь мадридского "Реала" Ежи Дудек указал на отрицательные качества лучших футболистов современности Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
"Месси был провокатором, таким же, как вся "Барселона" и их тренер Гвардиола. Они были готовы спровоцировать вас и могли делать это в совершенстве. Это очень задевало Жозе Моуринью и всю команду. Я слышал, что Месси говорил Пепе и Серхио Рамосу. Вы даже себе не представляете какие грубые слова звучали от такого тихого и, казалось бы, хорошего человека.
Роналду высокомерен, хотя за кулисами он нормальный парень. Всё зависит от того, как ты относишься к нему. Он эгоцентричен, но при этом невероятно конкурентоспособен и является победителем. Криштиану предпочитает, чтобы его команда выиграла со счётом 2:1 с его дублем, чем со счётом 5:0 и голами других футболистов", - написал Дудек в своей автобиографии.
Польский голкипер защищал цвета "Реала" с 2007 по 2011 год. Также он известен по выступлениям за "Фейеноорд" и "Ливерпуль".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14