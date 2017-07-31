Дудиев: "Вы заметили, как "Зенит" тянул время в концовке матча с "Тосно"?

Защитник "Тосно" Аслан Дудиев прокомментировал поражение своей команды от "Зенита" (0:1) в матче третьего тура чемпионата России.

"Сегодня впервые в Питере был такой футбольный праздник, и все ребята знали об этом, – сказал Дудиев. – Выложились полностью. Жаль, что так нелепо получилось, но в целом игра понравилась. "Зенит" – очень сильная команда, мы могли поймать их на контратаках, особенно в концовке. Не у всех получалось так играть с ними. Вы заметили, как под конец они начали тянуть время? Это говорит о том, что у нас игра получилась. Жаль, что такой результат. Будем работать дальше", - приводят слова Дудиева российские СМИ.

Стоит отметить, что "Тосно" потерпел три поражения в трех стартовых матчах Премьер-лиги и не забил ни одного мяча.

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