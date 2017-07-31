Дудиев: "Вы заметили, как "Зенит" тянул время в концовке матча с "Тосно"?

Теги зенит санкт-петербургтосноаслан дудиев

Дудиев: "Вы заметили, как "Зенит" тянул время в концовке матча с "Тосно"?

Защитник "Тосно" Аслан Дудиев прокомментировал поражение своей команды от "Зенита" (0:1) в матче третьего тура чемпионата России.

"Сегодня впервые в Питере был такой футбольный праздник, и все ребята знали об этом, – сказал Дудиев. – Выложились полностью. Жаль, что так нелепо получилось, но в целом игра понравилась. "Зенит" – очень сильная команда, мы могли поймать их на контратаках, особенно в концовке. Не у всех получалось так играть с ними. Вы заметили, как под конец они начали тянуть время? Это говорит о том, что у нас игра получилась. Жаль, что такой результат. Будем работать дальше", - приводят слова Дудиева российские СМИ.

Стоит отметить, что "Тосно" потерпел три поражения в трех стартовых матчах Премьер-лиги и не забил ни одного мяча.

Не пропустите: "Тосно" - "Зенит" - 0:1 (обзор). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Прощание с турниром: "Ювентус" обыгрывает "Рому" в серии пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 3 9
2 Зенит Санкт-Петербург 3 9
3 Ахмат 3 9
4 ЦСКА Москва 3 6
5 Краснодар 2 6
6 Уфа 3 5
7 Урал 3 5
8 Ростов 3 4
9 Рубин 3 3
10 Арсенал Тула 3 3
11 Анжи 3 3
12 Спартак Москва 2 2
13 Динамо Москва 3 1
14 Амкар 3 0
15 Тосно 3 0
16 СКА Хабаровск 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов