Дуэль Барселона – Мадрид: "Эспаньол" принимает "Атлетико"
"Эспаньол" – "Атлетико"
Стадион: "Корнелья Эль Прат" (Барселона, Испания)
Начало матча: 23:30
Арбитр: Марио Мелеро Лопес (Малага)
Начавшийся в минувший вторник 17-й тур Ла Лиги продолжится пятничным противостоянием в Барселоне, где "Эспаньол" примет на стадионе "Корнелья Эль Прат" мадридский "Атлетико". Оба коллектива с высокой мотивацией подходят к очному противостоянию: каталонцы находятся всего лишь в нескольких очках от зоны вылета, тогда как столичная дружина ведет погоню за идущей в лидерах "Барселоной".
Декабрь для "Эспаньола" складывается не лучшим образом. В текущем месяце "попугаи" отыграли три поединка и еще ни разу не победили, по случаю чего опустились уже на 16-ю строчку в турнирной таблице. В минувшем туре каталонцы были близки к тому, чтобы прервать свою безвыигрышную серию. По ходу поединка на Канарских островах "Эспаньол" выигрывал у "Лас-Пальмаса" со счетом 2:0, однако в итоге довольствовался лишь ничейным результатом.
Один набранный балл не улучшил турнирное положение подопечных Кике Флореса. Они все также в двух шагах от зоны вылета. Сейчас каталонский клуб явно переживает игровой спад. В шести предыдущих турах "попугаи" потерпели четыре поражения. Причем проиграли даже "Алавесу" (0:1), который находится еще ниже по турнирной таблице. Единственную победу за этот период "Эспаньол" добыл дома над "Хетафе" со счетом 1:0.
Мадридский клуб после вылета из Лиги Чемпионов принялся исправлять ситуацию в чемпионате. Надо сказать, что получается это у подопечных Диего Симеоне довольно удачно. Похоже, что аргентинцу удалось вернуть "Атлетико" его фирменный почерк – минимальные победы без пропущенных голов. В двух последних турах со счетом 1:0 "матрасники" обыграли дома "Алавес", а на выезде "Бетис". Результат 1:0 довольно часто встречается в последних гостевых встречах мадридского клуба. На полях соперников "Атлетико" выиграл уже четыре матча подряд, и кроме "Бетиса" одного забитого мяча хватило для победы над "Сельтой" и "Депортиво". Лишь "Леванте" за этот период был разгромлен 5:0. Надо отметить, что "Атлетико" в чемпионате пока не проиграл ни одного матча.
Такая удачная игра позволила команде Диего Симеоне подняться на вторую строчку в турнирной таблице. "Атлетико" на шесть очков отстает от лидирующей "Барселоны", и на два опережает ближайшего преследователя в лице "Валенсии".
Интересные факты противостояния "Эспаньол" и "Атлетико":
"Эспаньол" не может выиграть у "Атлетико" 7 матчей кряду
В последних 10 встречах против "попугаев", "матрасники" пропустили 2 мяча
С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия "Атлетико" в Ла Лиге насчитывает 20 матчей
В трех декабрьских турах "Эспаньол" выиграть не смог
Ориентировочные составы на игру:
"Эспаньол": П.Лопес – Х.Лопес, Эрмосо, Дуарте, Карикол, Д.Лопес, Дардер, Гранеро, С.Гарсия, Лео, Морено.
"Атлетико": Облак – Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Эрнандес, Коке, Габи, Сауль, Гризманн, Ф.Торрес.
Прогноз на матч "Эспаньол" – "Атлетико":
Можно не сомневаться, что "Атлетико" едет в Барселону за очередной выездной победой, коих у "матрасников" значится уже 6. В свою очередь, "Эспаньол" слабо выглядит в последних матчах. Команда имеет большое количество травмированных футболистов, в игровом плане находится на спаде, поэтому вряд ли сможет дать бой одному из лидеров испанского футбола.
Букмекеры отдают предпочтение столичному клубу. На победу "Атлетико" коэффициент колеблется в районе 1.80 баллов. Шансы "Эспаньола" на победу расцениваются хуже (средний коэффициент – 5.19 баллов). Ничейный исход (коэффициент 3.34) специалисты считают вторым по вероятности.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11