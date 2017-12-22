Дуэль Барселона – Мадрид: "Эспаньол" принимает "Атлетико"

"Эспаньол" – "Атлетико"

Стадион: "Корнелья Эль Прат" (Барселона, Испания)

Начало матча: 23:30

Арбитр: Марио Мелеро Лопес (Малага)

Начавшийся в минувший вторник 17-й тур Ла Лиги продолжится пятничным противостоянием в Барселоне, где "Эспаньол" примет на стадионе "Корнелья Эль Прат" мадридский "Атлетико". Оба коллектива с высокой мотивацией подходят к очному противостоянию: каталонцы находятся всего лишь в нескольких очках от зоны вылета, тогда как столичная дружина ведет погоню за идущей в лидерах "Барселоной".

Декабрь для "Эспаньола" складывается не лучшим образом. В текущем месяце "попугаи" отыграли три поединка и еще ни разу не победили, по случаю чего опустились уже на 16-ю строчку в турнирной таблице. В минувшем туре каталонцы были близки к тому, чтобы прервать свою безвыигрышную серию. По ходу поединка на Канарских островах "Эспаньол" выигрывал у "Лас-Пальмаса" со счетом 2:0, однако в итоге довольствовался лишь ничейным результатом.

Один набранный балл не улучшил турнирное положение подопечных Кике Флореса. Они все также в двух шагах от зоны вылета. Сейчас каталонский клуб явно переживает игровой спад. В шести предыдущих турах "попугаи" потерпели четыре поражения. Причем проиграли даже "Алавесу" (0:1), который находится еще ниже по турнирной таблице. Единственную победу за этот период "Эспаньол" добыл дома над "Хетафе" со счетом 1:0.

Мадридский клуб после вылета из Лиги Чемпионов принялся исправлять ситуацию в чемпионате. Надо сказать, что получается это у подопечных Диего Симеоне довольно удачно. Похоже, что аргентинцу удалось вернуть "Атлетико" его фирменный почерк – минимальные победы без пропущенных голов. В двух последних турах со счетом 1:0 "матрасники" обыграли дома "Алавес", а на выезде "Бетис". Результат 1:0 довольно часто встречается в последних гостевых встречах мадридского клуба. На полях соперников "Атлетико" выиграл уже четыре матча подряд, и кроме "Бетиса" одного забитого мяча хватило для победы над "Сельтой" и "Депортиво". Лишь "Леванте" за этот период был разгромлен 5:0. Надо отметить, что "Атлетико" в чемпионате пока не проиграл ни одного матча.

Такая удачная игра позволила команде Диего Симеоне подняться на вторую строчку в турнирной таблице. "Атлетико" на шесть очков отстает от лидирующей "Барселоны", и на два опережает ближайшего преследователя в лице "Валенсии".

Интересные факты противостояния "Эспаньол" и "Атлетико":

"Эспаньол" не может выиграть у "Атлетико" 7 матчей кряду

В последних 10 встречах против "попугаев", "матрасники" пропустили 2 мяча

С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия "Атлетико" в Ла Лиге насчитывает 20 матчей

В трех декабрьских турах "Эспаньол" выиграть не смог

Ориентировочные составы на игру:

"Эспаньол": П.Лопес – Х.Лопес, Эрмосо, Дуарте, Карикол, Д.Лопес, Дардер, Гранеро, С.Гарсия, Лео, Морено.

"Атлетико": Облак – Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Эрнандес, Коке, Габи, Сауль, Гризманн, Ф.Торрес.

Прогноз на матч "Эспаньол" – "Атлетико":

Можно не сомневаться, что "Атлетико" едет в Барселону за очередной выездной победой, коих у "матрасников" значится уже 6. В свою очередь, "Эспаньол" слабо выглядит в последних матчах. Команда имеет большое количество травмированных футболистов, в игровом плане находится на спаде, поэтому вряд ли сможет дать бой одному из лидеров испанского футбола.

Букмекеры отдают предпочтение столичному клубу. На победу "Атлетико" коэффициент колеблется в районе 1.80 баллов. Шансы "Эспаньола" на победу расцениваются хуже (средний коэффициент – 5.19 баллов). Ничейный исход (коэффициент 3.34) специалисты считают вторым по вероятности.

Александр Никитин | http://soccernews.ru