Дуэль Барселона – Мадрид: "Эспаньол" принимает "Атлетико"

Теги эспаньолатлетико мадрид

Дуэль Барселона – Мадрид: "Эспаньол" принимает "Атлетико"

"Эспаньол" – "Атлетико"

Стадион: "Корнелья Эль Прат" (Барселона, Испания)

Начало матча: 23:30

Арбитр: Марио Мелеро Лопес (Малага)

Начавшийся в минувший вторник 17-й тур Ла Лиги продолжится пятничным противостоянием в Барселоне, где "Эспаньол" примет на стадионе "Корнелья Эль Прат" мадридский "Атлетико". Оба коллектива с высокой мотивацией подходят к очному противостоянию: каталонцы находятся всего лишь в нескольких очках от зоны вылета, тогда как столичная дружина ведет погоню за идущей в лидерах "Барселоной".

Декабрь для "Эспаньола" складывается не лучшим образом. В текущем месяце "попугаи" отыграли три поединка и еще ни разу не победили, по случаю чего опустились уже на 16-ю строчку в турнирной таблице. В минувшем туре каталонцы были близки к тому, чтобы прервать свою безвыигрышную серию. По ходу поединка на Канарских островах "Эспаньол" выигрывал у "Лас-Пальмаса" со счетом 2:0, однако в итоге довольствовался лишь ничейным результатом.

Один набранный балл не улучшил турнирное положение подопечных Кике Флореса. Они все также в двух шагах от зоны вылета. Сейчас каталонский клуб явно переживает игровой спад. В шести предыдущих турах "попугаи" потерпели четыре поражения. Причем проиграли даже "Алавесу" (0:1), который находится еще ниже по турнирной таблице. Единственную победу за этот период "Эспаньол" добыл дома над "Хетафе" со счетом 1:0.

Мадридский клуб после вылета из Лиги Чемпионов принялся исправлять ситуацию в чемпионате. Надо сказать, что получается это у подопечных Диего Симеоне довольно удачно. Похоже, что аргентинцу удалось вернуть "Атлетико" его фирменный почерк – минимальные победы без пропущенных голов. В двух последних турах со счетом 1:0 "матрасники" обыграли дома "Алавес", а на выезде "Бетис". Результат 1:0 довольно часто встречается в последних гостевых встречах мадридского клуба. На полях соперников "Атлетико" выиграл уже четыре матча подряд, и кроме "Бетиса" одного забитого мяча хватило для победы над "Сельтой" и "Депортиво". Лишь "Леванте" за этот период был разгромлен 5:0. Надо отметить, что "Атлетико" в чемпионате пока не проиграл ни одного матча.

Такая удачная игра позволила команде Диего Симеоне подняться на вторую строчку в турнирной таблице. "Атлетико" на шесть очков отстает  от лидирующей "Барселоны", и на два опережает ближайшего преследователя в лице "Валенсии".

Интересные факты противостояния "Эспаньол" и "Атлетико":

"Эспаньол" не может выиграть у "Атлетико" 7 матчей кряду

В последних 10 встречах против "попугаев", "матрасники" пропустили 2 мяча  

С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия "Атлетико" в Ла Лиге насчитывает 20 матчей

В трех декабрьских турах "Эспаньол" выиграть не смог

Ориентировочные составы на игру:

"Эспаньол": П.Лопес – Х.Лопес, Эрмосо, Дуарте, Карикол, Д.Лопес, Дардер, Гранеро, С.Гарсия, Лео, Морено.

"Атлетико": Облак – Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Эрнандес, Коке, Габи, Сауль, Гризманн, Ф.Торрес.

Прогноз на матч "Эспаньол" – "Атлетико":

Можно не сомневаться, что "Атлетико" едет в Барселону за очередной выездной победой, коих у "матрасников" значится уже 6. В свою очередь, "Эспаньол" слабо выглядит в последних матчах. Команда имеет большое количество травмированных футболистов, в игровом плане находится на спаде, поэтому вряд ли сможет дать бой одному из лидеров испанского футбола.

Букмекеры отдают предпочтение столичному клубу. На победу "Атлетико" коэффициент колеблется в районе 1.80 баллов. Шансы "Эспаньола" на победу расцениваются хуже (средний коэффициент – 5.19 баллов). Ничейный исход (коэффициент 3.34) специалисты считают вторым по вероятности.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов