Дуэль двух португальских друзей: "Манчестер Юнайтед" навестит "Уотфорд"

"Уотфорд" – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Викаридж Роуд" (Уотфорд)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Джонатан Мосс

Потихоньку наступает тот самый насыщенный период, в котором нет места ни тренировкам, ни отдыху. Особенно это касается команд, которые сражаются на три фронта, например, как "Манчестер Юнайтед". В этот мид-уик запланирован полноценный тур в английской Премьер-Лиги, а центральным поединком во вторничной программе станет противостояние двух португальских тренеров и друзей Марку Силвы и Жозе Моуринью, потому как "Уотфорд" в родных стенах примет "красных дьяволов".

Несмотря на внушительную разницу в возрасте оба тренера дружат и с появлением Силвы на Туманном Альбионе ему было не избежать сравнения с "Особенным". Хотя сами специалисты отмечают, что придерживаются абсолютной разной футбольной философии, что, в общем-то, и видно было еще по ходу прошлогодней кампании. Любопытно, что после того, как в январе Марку Силва возглавил "Халл" ему в течение трех недель пришлось столкнуться с "Юнайтед" Моуринью – дважды в Кубке лиги и один раз в чемпионате. Тогда во всех трех матчах "тигры" здорово потрепали "красных дьяволов", у себя дома обыграв со счетом 2:1, а на "Олд Траффорд" отстояв ничью.

Сейчас ситуация совсем другая, Марку тренирует "Уотфорд", но вот Моуринью от этого не легче. Потому как в нынешнем сезоне "шершни" играют просто превосходно, особенно с соперниками, которые выше их по статусу. Команда из пригорода Лондона заслуженно располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, а расстояние до зоны Лиги Чемпионов составляет всего четыре балла. На данный момент "Манчестер Юнайтед" не в самой лучшей форме, тем не менее очки добывает, стараясь создавать хоть какое-то давление на лидера Премьер-Лиги "Сити". Манкунианцы больше не имеют прежних кадровых проблем, но вместе с тем, подсела эффективность действий на поле нескольких ведущих игроков, например, таких как Мхитарян и Лукаку.

Интересные факты противостояния "Уотфорда" и "Манчестер Юнайтед":

"Уотфорд" и "Манчестер Юнайтед" всего восемь раз между собой выясняли отношения в рамках АПЛ. Семь побед на счету манкунианцев и одна – у "желтой армии".

В двух предыдущих выездных поединках "красные дьяволы" непременно уступали. Серия из трех подряд поражений в последний раз имела место быть в 1996 году.

Жозе Моуринью четыре раза встречался с "Уотфордом" в рамках Премьер-Лиги и в трех из них одерживал победу, причем "сухую".

В крайних восьми встречах нападающий "шершней" Ришарлисон принял участие в семи голах (четыре мяча и три ассиста).

Ориентировочные составы на игру:

Уотфорд: Гомес, Мариаппа, Кабаселе, Предль, Фемениа, Хьюз, Дукуре, Перейра, Зигелар, Ришарлисон, Грэй

Ман Юнайтед: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Рохо, Дармиан, Феллаини, Эррера, Погба, Янг, Мхитарян, Лукаку

Прогноз на матч "Уотфорд" – "Манчестер Юнайтед":

Если честно, я бы не советовал в этом матче ставить на победу какой-либо из команд, потому как эта игра относится к разряду тех, что на три результата. Любому исходу можно будет найти объяснение.

Тем не менее, букмекеры знают чуть больше, поэтому заверяют в том, что "Манчестер Юнайтед" – явный фаворит, о чем свидетельствует коэффициент 1.67. В то время, как выигрыш "Уотфорда" в среднем оценивается в 5.5.

Богдан Архипенко

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