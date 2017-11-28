Дуэль двух португальских друзей: "Манчестер Юнайтед" навестит "Уотфорд"

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Дуэль двух португальских друзей: "Манчестер Юнайтед" навестит "Уотфорд"

"Уотфорд"  –  "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Викаридж Роуд" (Уотфорд)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Джонатан Мосс

Потихоньку наступает тот самый насыщенный период, в котором нет места ни тренировкам, ни отдыху. Особенно это касается команд, которые сражаются на три фронта, например, как "Манчестер Юнайтед". В этот мид-уик запланирован полноценный тур в английской Премьер-Лиги, а центральным поединком во вторничной программе станет противостояние двух португальских тренеров и друзей Марку Силвы и Жозе Моуринью, потому как "Уотфорд" в родных стенах примет "красных дьяволов".

Несмотря на внушительную разницу в возрасте оба тренера дружат и с появлением Силвы на Туманном Альбионе ему было не избежать сравнения с "Особенным". Хотя сами специалисты отмечают, что придерживаются абсолютной разной футбольной философии, что, в общем-то, и видно было еще по ходу прошлогодней кампании. Любопытно, что после того, как в январе Марку Силва возглавил "Халл" ему в течение трех недель пришлось столкнуться с "Юнайтед" Моуринью – дважды в Кубке лиги и один раз в чемпионате. Тогда во всех трех матчах "тигры" здорово потрепали "красных дьяволов", у себя дома обыграв со счетом 2:1, а на "Олд Траффорд" отстояв ничью.

Сейчас ситуация совсем другая, Марку тренирует "Уотфорд", но вот Моуринью от этого не легче. Потому как в нынешнем сезоне "шершни" играют просто превосходно, особенно с соперниками, которые выше их по статусу. Команда из пригорода Лондона заслуженно располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, а расстояние до зоны Лиги Чемпионов составляет всего четыре балла. На данный момент "Манчестер Юнайтед" не в самой лучшей форме, тем не менее очки добывает, стараясь создавать хоть какое-то давление на лидера Премьер-Лиги "Сити". Манкунианцы больше не имеют прежних кадровых проблем, но вместе с тем, подсела эффективность действий на поле нескольких ведущих игроков, например, таких как Мхитарян и Лукаку.

Интересные факты противостояния "Уотфорда" и "Манчестер Юнайтед":

"Уотфорд" и "Манчестер Юнайтед" всего восемь раз между собой выясняли отношения в рамках АПЛ. Семь побед на счету манкунианцев и одна – у "желтой армии".

В двух предыдущих выездных поединках "красные дьяволы" непременно уступали. Серия из трех подряд поражений в последний раз имела место быть в 1996 году.

Жозе Моуринью четыре раза встречался с "Уотфордом" в рамках Премьер-Лиги и в трех из них одерживал победу, причем "сухую".

В крайних восьми встречах нападающий "шершней" Ришарлисон принял участие в семи голах (четыре мяча и три ассиста).

Ориентировочные составы на игру:

Уотфорд: Гомес, Мариаппа, Кабаселе, Предль, Фемениа, Хьюз, Дукуре, Перейра, Зигелар, Ришарлисон, Грэй

Ман Юнайтед: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Рохо, Дармиан, Феллаини, Эррера, Погба, Янг, Мхитарян, Лукаку

Прогноз на матч "Уотфорд""Манчестер Юнайтед":

Если честно, я бы не советовал в этом матче ставить на победу какой-либо из команд, потому как эта игра относится к разряду тех, что на три результата. Любому исходу можно будет найти объяснение.

Тем не менее, букмекеры знают чуть больше, поэтому заверяют в том, что "Манчестер Юнайтед" – явный фаворит, о чем свидетельствует коэффициент 1.67. В то время, как выигрыш "Уотфорда" в среднем оценивается в 5.5.

Богдан Архипенко

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1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 13 29
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 13 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Саутгемптон 13 16
11 Хаддерсфилд Таун 13 15
12 Лестер Сити 13 14
13 Борнмут 13 14
14 Ньюкасл Юнайтед 13 14
15 Сток Сити 13 13
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