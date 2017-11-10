Дуэль фаворитов Мундиаля: Англия на "Уэмбли" примет Германию

Англия – Германия

Стадион: "Уэмбли" (Лондон, Англия)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Павел Рачковски (Польша)

Среди ряда товарищеских матчей текущего этапа международных игр выделяется встреча Англии и Германии на "Уэмбли". Между собой сойдутся не просто участники предстоящего чемпионата мира, но и команды, которые, можно в этом не сомневаться, будут ходить среди фаворитов Мундиаля.

Сборная Англии уверенно прошла отбор к ЧМ-2018 (8 побед и 2 ничьих), но о ее реальной силе стоит судить скорее по товарищеским матчам, чем по квалификации. В группе у британцев были Словения, Словакия, Шотландия, Литва и Мальта. Ни одна из команд не смогла составить конкуренцию англичанам. А вот в товарищеских матчах законодатели футбола как раз не выигрывают уже в трех играх подряд, проиграв Германии и Франции и сыграв вничью с испанцами на "Уэмбли", где выигрывали со счетом 2:0, но не удержали победу. Ответный визит сборной Германии к англичанам пройдет на фоне множества травм у ведущих игроков сборной Англии (в лазарете пребывают Деле Алли, Харри Кейн, Харри Уинкс, Джордан Хендерсон, Фабиан Делф и Рахим Стерлинг), поэтому Гарет Саутгейт будет вынужден дать шанс ряду игроков, которые редко попадают в основной состав сборной. К слову, британская пресса прогнозирует, что воспитанник "Челси" Рубен Лофтус-Чик, нынче играющий на правах аренды за "Кристал Пэлас", выйдет в стартовом составе и будет отвечать за опорную зону, разделив эту ответственность с Эриком Дайером и Джейком Ливермором. И все же англичане традиционно будут настроены на игру с Германией как на принципиальную встречу и постараются прервать серию неудач в контрольных играх.

Немцы под руководством Йоахима Лёва выиграли уже семь матчей во всех турнирах кряду, а не проигрывали с того момента как уступили в полуфинале Евро-2016 сборной Франции. Смена поколений в немецкой сборной проходит удачно и появляются новые звезды – к примеру, Сандро Вагнер, Леон Горецка, ставшие героями последних матчей отбора к ЧМ-2018. Но остаются в строю и некоторые ветераны – Марио Гомес, Месут Озил, Тони Кроос. Немцы будут главными фаворитами чемпионата мира в России, так как именно они – действующие чемпионы мира. У Бундестима сильная и сбалансированная сборная, которая даже вторым составом смогла победить на Кубке конфедераций. Не помогут в предстоящем матче команде Йоахима Лёва травмированные Жером Боатенг, Мануэль Нойер, Шкодран Мустафи и Бенедикт Хеведес. Остался вне заявки и Томас Мюллер, а Тони Кроос накануне матча приболел. Тем не менее, состав сборной Германии, как ожидается, будет более приближенным к оптимальному, нежели Англии.

Интересные факты противостояния Англии и Германии:

Четыре года назад Германия обыграла Англию на "Уэмбли" (1:0)

В минувшем отборе немцы выиграли все 10 встреч

Последний раз англичане проиграли в июне 2016 года

Победная серия Германии длится 7 игр

Ориентировочные составы на игру:

Англия: Харт – Джонс, Стоунз, Магуайр, Уокер, Лофтус-Чик, Дайер, Ливермор, Роуз, Рэшфорд, Варди.

Германия: тер Штеген – Киммих, Зюле, Хуммельс, Хальстенберг, Хедира, Гюндоган, Сане, Гётце, Дракслер, Вагнер.

Прогноз на матч Англия – Германия:

Очевидного фаворита в этой паре нет. Тем не менее, гости вполне могут рассчитывать на положительный результат, ведь Англия предстанет в этом матче далеким от оптимального составом.

Букмекеры фаворитом матча считают Германию. Средние же показатели выглядят так: победа гостей – коэффициент 2.10, победа хозяев – коэффициент 3.40. Ничейный исход оценивается в 3.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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