Дуэль Моуринью и Гвардиолы, матч жизни для Гаттузо и еще 3 топ-встречи, которые стоит посмотреть на выходных

"Лестер" – "Ливерпуль"

13 февраля, 15:30. Лестер, "Кинг Пауэр"

Команда Юргена Клоппа попытается прервать неудачную серию из двух поражений подряд. "Ливерпуль" откроет 24 тур АПЛ выездным матчем против "Лестера", а наставник "лис" Брендан Роджерс будет противостоять своей бывшей команде, с которой едва не стал чемпионом Англии в сезоне 2013/14, лишь на финише уступив "Манчестер Сити". Правда, после своего назначения главным тренером "Лестера" североирландец проиграл "Ливерпулю" все 3 поединка – 1:2, 0:4, 0:3. Впрочем, именно сейчас – идеальный момент прервать неприятную для Роджерса серию. "Ливерпуль" впервые за время Юргена Клоппа уступил в двух матчах Премьер-лиги подряд, а всего в нынешнем чемпионате уже проиграл больше матчей, чем за всю кампанию 2019/20. "Красные" практически потеряли шансы на сохранение чемпионского титула, ведь "Манчестер Сити" уже оторвался на 10 очков, сыграв на матч меньше. При этом команда Гвардиолы и не думает останавливаться, уверенно сметая соперника за соперником. "Лестер" и "Ливерпуль" претендуют на зону ЛЧ, занимая 3 и 4 места соответственно. "Лисы" опережают мерсисайдцев на 3 пункта и имеют несколько лучшую кадровую ситуацию, поскольку проблемы в защите команды Клоппа никуда не исчезли, а в прошлом туре еще и Алиссон включил "режим Кариус", подарив "Манчестер Сити" два гола. Соответственно, шансы лучшего бомбардира "Лестера" Джейми Варди пополнить свой голевой задел несколько возрастают. Но атакующие трио "Ливерпуля" тоже стремится прервать серию поражений и вернуть команде психологическую уверенность, которая могла где-то пошатнуться после разгрома от "Манчестер Сити" на "Энфилде". На "Кинг Пауэр" "красным" нужно только побеждать – конкуренты в лице "Эвертона", "Вест Хэма" и "Челси" наступают на пятки.

"Наполи" – "Ювентус"

13 февраля, 20:00. Неаполь, "Стадио Диего Армандо Марадона"

Дуэль "Наполи" и "Ювентуса" – это всегда интересно, даже когда у какой-то из команд что-то идет не так. В последнее время это касается "Наполи", который после серии невыразительных матчей заставил заговорить о вероятной отставке Дженнаро Гаттузо. Вылет "партенопейцев" в полуфинале Кубка Италии от "Аталанты" явно не добавил авансов наставнику "Наполи" – тот и сам признает, что может потерять работу. По слухам, решающими для Рино должны стать матчи с "Аталантой" и "Ювентусом". Первый уже проигран, остается второй. Соответственно, Андреа Пирло, который много лет вместе с Гаттузо цементировал центральную ось "Милана", может отправить своего коллегу в отставку. Но о каких-либо сентиментах говорить не приходится, ведь "Ювентус" впервые за несколько сезонов столкнулся с реальным сопротивлением конкурентов в борьбе за Скудетто. Отставание от лидера пока не критично – 7 пунктов при наличии матча в запасе, но это не значит, что "старая синьора" планирует разбрасываться очками. В Неаполь "Юве" едет только за победой – тем более, что не так давно обыграл "адзурри" в матче за Суперкубок. Кадровая ситуация тоже не в пользу команды Гаттузо. У хозяев не сыграют сразу несколько лидеров – Мартинес травмирован, а Кулибали находится на самоизоляции. Также не выйдут на поле Манолас, Гулам и Хюсай – как видим, в защитном звене "Наполи" происходит настоящая беда. У "Юве" таких проблем нет – Андреа Пирло рассчитывает на всех ключевых исполнителей. Среди них и Криштиану Роналду, который с 16-ю голами возглавляет список бомбардиров Серии "А".

"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

13 февраля, 20:30. Манчестер, "Этихад"

Хосеп Гвардиола против Жозе Моуринью – это всегда вывеска, не говоря уже о статусе центрального матча 24-го тура АПЛ. В последние годы это противостояние немного потеряло свой градус напряжения, однако не стало от того менее принципиальным. В текущем чемпионате "Манчестер Сити" с "Тоттенхэмом" решают несколько разные турнирные задачи, но Гвардиола, безусловно, стремится продолжить победную серию "горожан" и взять реванш у давнего соперника – последние два матча завершились победами именно "шпор". "Манчестер Сити" выиграл все поединки в 2021 году – последней командой, которая сумела отобрать очки у Гвардиолы и его подопечных, еще 15 декабря стал "Вест Бромвич". "Горожане" не собираются сбавлять обороты, обыгрывая абсолютно всех своих соперников. На прошлой неделе "Сити" на выезде эффектно вынесли "Ливерпуль" (4:1), а на днях сделали еще один шаг в Кубке Англии, разобравшись со "Суонси". Вот и сейчас в противостоянии с "Тоттенхэмом" именно "Манчестер Сити" является явным фаворитом. Хотя у Жозе Моуринью относительно данного утверждения есть свои планы – "Особый" точно готовит сюрприз для своего визави. Три поражения подряд опустили "шпор" за пределы еврокубковой зоны, но в прошлом туре "Тоттенхэм" обыграл "Вест Бромвич", после чего был вылет из Кубка Англии от "Эвертона" (4: 5). К счастью для Моуринью, вернулся после травмы Кейн, который на пару с Сон-Хин Мином снова организует голы в ворота соперников.

"Реал Мадрид" – "Валенсия"

14 февраля, 18:15. Мадрид, "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" продолжает преследовать "Атлетико", который дал конкурентам шанс сократить отставание после потери очков с "Сельтой". "Матрасники" опережают команду Зидана на 5 пунктов, но сыграли на два матча меньше. Седьмого марта "сливочные" поедут в гости на "Ванда Метрополитано", а к тому времени попытаются хотя бы сохранить имеющееся отставание. Первый экзамен – уже завтра, в гости к "Реалу" приедет "Валенсия". Когда-то это противостояние безусловно считалось бы центральным в туре, но нынешние "летучие мыши" совсем не впечатляют. Валенсия занимает лишь 12 строчку турнирной таблицы, оторвавшись от зоны вылета на каких-то 4 очка. Правда, в декабре это не помешало подопечным Хави Грасии отобрать очки у "Барселоны" (2:2). И "Реал", видимо, хорошо помнит матч первого круга – тогда "сливочные" были разгромлены со счетом 4:1, а Карлос Солер оформил хет-трик с пенальти. Главная задача мадридцев – не повторить тех ошибок уже в домашнем поединке. Сейчас в пользу "летучих мышей" играет разве что кадровая ситуация. "Реал" продолжает страдать от эпидемии травм. Азар, Вальверде, Карвахаль, Рамос, Васкес, Марсело и Одриосола – все указанные игроки находятся в лазарете. Впрочем, это не помешало "сливочным" разобраться на выезде с "Хетафе", набрав очередные 3 очка. Вот и сейчас, несмотря на все обстоятельства, именно команда Зидана является фаворитом встречи.

"Интер" – "Лацио"

14 февраля, 22:45. Милан, "Джузеппе Меацца"

Битва второй и пятой команд Серии "А" – одно из двух центральных противостояний 22-го тура. "Интер" после вылета из Кубка Италии от "Ювентуса" попытается продолжить погоню за "Миланом", который в отчетном туре проэкзаменует скромную "Специю". Лучшая атака чемпионата во главе с Лукаку попытается впервые в сезоне обыграть столичную команду – в матчах первого круга "нерадзурри" расписали ничьи с "Лацио" и "Ромой". Для "орлов" противостояния на "Джузеппе Меацца" тоже имеет большое значение. Команда Симоне Индзаги борется за ТОП-4 с "Наполи" и "Ромой", а в случае победы в Милане имеет хорошие шансы закрепиться в зоне ЛЧ уже после этого тура. Тем более, "Лацио" находится в отличной форме, выиграв последние 6 матчей Серии "А". Это абсолютно лучший показатель на данном отрезке сезона – даже "Милан", "Интер" и "Ювентус" не могут похвастаться такими результатами. Обе команды рискуют потерять важных игроков середины поля. У "Интера" проблемы со здоровьем у Артуро Видаля, а в составе "Лацио" Луис Альберто не выйдет на поле из-за операции. А вот лучшие бомбардиры – Иммобиле и Лукаку – готовы играть!