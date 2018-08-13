Дугалич: "Первое, что я изучил в русском языке – русский мат"

Защитник "Енисея" Раде Дугалич рассказал, как начал изучать русский язык.

По словам футболиста, он приступил к изучению несколько лет назад, когда выступал в Армении за "Улисс".

"Я начал учить русский язык, еще когда находился в Армении, выступая за "Улисс",. Все игроки там свободно говорили на русском. Первое, что я изучил – русский мат. Мне кажется, это у всех легионеров первостепенно (смеется).

На самом деле очень тяжело было учить язык. Во-первых, много лингвистических особенностей, а во-вторых изучать русский пришлось не через родной сербский, а через английский", - сказал он.

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