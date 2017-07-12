Дуглас близок к переходу в "Манчестер Сити"

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Дуглас близок к переходу в "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" договорился о покупке полузащитника "Васко да Гама" Дугласа, сообщает Globo.

По сведениям издания, английский клуб заплатит за футболиста 13 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на три миллиона за счет бонусов. Хавбек не сможет сразу получить разрешение на работу в Англии, поэтому будет отдан в аренду "Жироне".

19-летний Дуглас выступает за "Васко да Гаму" с 2016 года, провел за клуб 39 матчей и забил 5 голов.

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