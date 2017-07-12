Дуглас близок к переходу в "Манчестер Сити"
"Манчестер Сити" договорился о покупке полузащитника "Васко да Гама" Дугласа, сообщает Globo.
По сведениям издания, английский клуб заплатит за футболиста 13 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на три миллиона за счет бонусов. Хавбек не сможет сразу получить разрешение на работу в Англии, поэтому будет отдан в аренду "Жироне".
19-летний Дуглас выступает за "Васко да Гаму" с 2016 года, провел за клуб 39 матчей и забил 5 голов.
Не пропустите: Денайер: "Манчестер Сити" не отпустил меня в "Лион". | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Лента новостей
-
СМИ: "Реал" завершил работу на трансферном рынке
-
"Транмир Роверс" - "Ливерпуль" - 0:4 (обзор)
-
"Зенит" намерен расстаться с одним из своих форвардов
-
Роналду не хочет видеть Мбаппе в "Реале"
-
Мать рекомендует Мбаппе сделать выбор в пользу "Реала"
-
"Ливерпуль" в товарищеском матче разгромил "Транмир Роверс"
-
Доннарумма: "Прошу прощения у болельщиков, у меня не было намерения предавать их"
-
Луческу: "Очень люблю Кокорина, у меня он бы достиг многого"
-
Мората близок к тому, чтобы остаться в "Реале"
-
"Наполи" - "Анаунья" - 17:0 (обзор)
-
Официально: один из лучших бомбардиров Бундеслиги перебрался в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь"
-
Хамес обратился к болельщикам "Реала"
-
Луческу назвал свою главную ошибку, допущенную им в "Зените"
-
Президент ПСЖ: "Алвес - наше первое громкое подписание, будут и остальные"
-
"Реал" не смог навязать свои условия по аренде Хамеса в "Баварию"
-
Моуринью пытается скрыть подготовку своей команды к матчу за Суперкубок Европы
-
Сарсания рассказал об исходящих трансферах "Зенита"
-
Бывший игрок "Пармы" признался в убийстве своей матери и сестры
-
Вальверде выступил против приобретения Бельерина
-
Дани Алвес извинился перед Гвардиолой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24