Дуглас Коста близок к переходу в "Ювентус"

"Бавария" и "Ювентус" достигли договоренности по трансферу хавбека Дугласа Косты, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, "старая синьора" арендует игрока на два года. Трансфер обойдется туринцам в 9 миллионов евро, а через два года "Ювентус" будет иметь право выкупа бразильца за 33 миллиона.

В прошедшем сезоне Коста сыграл 34 матча, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

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