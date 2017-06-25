Дуглас Коста близок к подписанию контракта с "Ювентусом"

Вингер мюнхенской "Баварии" Дуглас Коста близок к подписанию контракта с туринским "Ювентусом", информирует TransferMarketWeb.

По сведениям источника, трансфер 26-летнего бразильца обойдется "старой сеньоре" в 42 млн евро. Сам футболист подпишет с чемпионом Италии долгосрочный контракт с годовым окладом в 7,5 млн евро.

В завершившемся сезоне Коста забил 7 мячей и сделал 9 результативных передач в 34 матчах за "Баварию".

Напомним, поражение в финале Лиги чемпионов обошлось "Ювентусу" в 400 тыс евро. | soccernews.ru