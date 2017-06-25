Дуглас Коста близок к подписанию контракта с "Ювентусом"
Вингер мюнхенской "Баварии" Дуглас Коста близок к подписанию контракта с туринским "Ювентусом", информирует TransferMarketWeb.
По сведениям источника, трансфер 26-летнего бразильца обойдется "старой сеньоре" в 42 млн евро. Сам футболист подпишет с чемпионом Италии долгосрочный контракт с годовым окладом в 7,5 млн евро.
В завершившемся сезоне Коста забил 7 мячей и сделал 9 результативных передач в 34 матчах за "Баварию".
Напомним, поражение в финале Лиги чемпионов обошлось "Ювентусу" в 400 тыс евро. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|82
|2
|РБ Лейпциг
|34
|67
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|Боруссия Дортмунд
|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
|15
|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
|34
|37
|17
|Ингольштадт
|34
|32
|18
|Дармштадт 98
|34
|25