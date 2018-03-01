Дуглас Коста: "Дибала мой хороший друг, он очень помог мне"

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Дуглас Коста: "Дибала мой хороший друг, он очень помог мне"
Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста заявил, что адаптироваться в команде ему помог нападающий Паоло Дибала.

"Дибала первым поприветствовал меня, когда я перешел в "Ювентусе". Он очень помог мне. Я считаю его своим хорошим другом. Поэтому я и посвятил ему гол в ворота "Дженоа". Пауло является важным игроком нашей команды, у нас с ним отличные отношения.

В следующем матче нам играть с "Лацио". Это сильная команда с качественными игроками. Впрочем мы можем победить, если сыграем в свою игру. Фелипе Андерсон является классным футболистом, который может решить судьбу матча", - приводит слова Косты Football Italia.

В этом сезоне 27-летний Коста провел за "Ювентус" 31 матч, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.

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