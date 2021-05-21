Дуглас Коста - игрок "Гремио"

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Ювентуса", бразильский полузащитник Дуглас Коста отдан в бесплатную аренду "Гремио". Срок аренды рассчитан до лета 2022-го года.

Напомним, что "Гремио" является родным клубом для Косты, к которому игрок присоединился в возрасте 11 лет.

Текущий сезон бразилец проводит в "Баварии" на правах аренды. В чемпионате Германии Дуглас Коста принял участие в 11 играх, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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