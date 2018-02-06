Дуглас Коста может не сыграть с "Фиорентиной"



Бразильский полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста может пропустить матч 24-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист все еще не восстановился после травмы и сегодня тренировался в общей группе только частично.

Матч "Фиорентина" - "Ювентус" состоится 9 февраля и начнется в 22:45 мск.

В этом сезоне 27-летний Коста провел за "Юве" 26 матчей, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.

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