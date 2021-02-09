Дуглас Коста может перебраться в АПЛ

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Дуглас Коста может перебраться в АПЛ

"Лидс Юнайтед" проявляет интерес к бразильскому нападающему мюнхенской "Баварии" Дугласу Косте, сообщает Fichajes.

По сведениям издания, в составе "павлинов" Коста может заменить своего соотечественника Рафинью, на которого нацелился "Ливерпуль". 

30-летний Коста выступает за "Баварию" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Ювентусу". В нынешнем сезоне форвард провел за немецкий клуб 21 матч во всех турнирах, забил один мяч и отдал три голевые передачи. Его контракт с "Ювентусом" действует до лета 2022 года.

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