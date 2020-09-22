Дуглас Коста может перейти в клуб АПЛ

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Дуглас Коста может перейти в клуб АПЛ

Бразильский нападающий туринского "Ювентуса" Дуглас Коста может перейти в "Вулверхэмптон", сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, агент футболиста Жорже Мендеш уже ведет переговоры по трансферу бразильца. "Ювентус" готов продать игрока. Если сделка состоится, туринский клуб попробует приобрести Федерико Кьезу ("Фиорентина"), Стефана Эль-Шаарави ("Шанхай Шеньхуа") или Янника Феррейру Карраско ("Атлетико").

30-летний Коста выступает за "Ювентус" с 2017 года. Всего он провел за итальянский клуб 102 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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