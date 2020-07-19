Дуглас Коста может перейти в "Манчестер Сити"

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Дуглас Коста может перейти в "Манчестер Сити"

Туринский "Ювентус" может продать бразильского полузащитника Дугласа Косту в "Манчестер Сити", сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, сумма трансфера может составить около 50 миллионов евро. Если трансфер состоится, вырученные средства "Ювентус" собирается потратить на приобретение нападающего. В сферу интересов туринского клуба входят Рауль Хименес ("Вулверхэмптон"), Аркадиуш Милик ("Наполи"), Эдин Джеко ("Рома") и Александр Ляказетт ("Арсенал").

В нынешнем сезоне 29-летний Коста провел за "Ювентус" 27 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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