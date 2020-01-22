Дуглас Коста может вернуться в "Баварию"

"Бавария" может вернуть нападающего Дугласа Косту, который выступает за "Ювентус", утверждает Bild.

По информации издания, клуб ищет подходящую замену травмированным Сержу Гнабри и Кингсли Коману. Сам Коста был бы не против сменить команду, так как получает недостаточно игровой практики в "Ювентусе".

Вероятно, "Бавария" арендует 29-летнего форварда.

В этом сезоне Коста провел 13 матчей за "Юве", отметившись 2 голами и 3 ассистами. Ранее бразилец уже выступал за "Баварию" с 2015 по 2017 год и дважды выиграл чемпионат Германии.

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