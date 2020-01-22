Дуглас Коста может вернуться в "Баварию"
"Бавария" может вернуть нападающего Дугласа Косту, который выступает за "Ювентус", утверждает Bild.
По информации издания, клуб ищет подходящую замену травмированным Сержу Гнабри и Кингсли Коману. Сам Коста был бы не против сменить команду, так как получает недостаточно игровой практики в "Ювентусе".
Вероятно, "Бавария" арендует 29-летнего форварда.
В этом сезоне Коста провел 13 матчей за "Юве", отметившись 2 голами и 3 ассистами. Ранее бразилец уже выступал за "Баварию" с 2015 по 2017 год и дважды выиграл чемпионат Германии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|18
|40
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|36
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|35
|4
|Боруссия Дортмунд
|18
|33
|5
|Шальке
|18
|33
|6
|Байер Леверкузен
|18
|31
|7
|Фрайбург
|18
|29
|8
|Хоффенхайм
|18
|27
|9
|Вольфсбург
|18
|24
|10
|Аугсбург
|18
|23
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|21
|12
|Унион Берлин
|18
|20
|13
|Кельн
|18
|20
|14
|Герта
|18
|19
|15
|Майнц 05
|18
|18
|16
|Вердер Бремен
|18
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|15
|18
|Падерборн
|18
|12