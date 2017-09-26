Дуглас Коста: "Мы не сомневаемся, что можем выиграть Лигу Чемпионов"

Вингер туринского "Ювентуса" Дуглас Коста в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса" рассказал о настроении своей команды.

"Мы не сомневаемся, что можем выиграть Лигу Чемпионов. Здесь играют самые важные игроки, и мы среди них. В этом турнире соперники всегда играют на самом высоком уровне. Мы знали, что будет сложно в Барселоне. Но теперь нам важно доказать свою силу дома в матче против "Олимпиакоса", получить три очка и показать хорошую игру" - цитирует Косту Football Italia.

Напомним, что матч "Ювентус" - "Олимпиакос" состоится в среду в 21:45 по московскому времени.

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