Дуглас Коста назвал лучшего партнера по "Ювентусу"

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Дуглас Коста назвал лучшего партнера по "Ювентусу"

Хавбек "Ювентуса" Дуглас Коста в инстаграме ответил на вопросы болельщиков во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.

"Надеюсь, скоро удастся вернуться в Италию. Не могу дождаться этого. Уже не знаю, что делать.

Лучший партнер по команде? Пауло Дибала", - сказал игрок.

Отметим, что в Италии 4 мая снимаются все ограничения и клубы призывают футболистов возвращаться на базы, чтобы постепенно начать тренировки.

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