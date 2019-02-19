Дуглас Коста не поможет "Ювентусу" в матче с "Атлетико"

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Дуглас Коста не поможет "Ювентусу" в матче с "Атлетико"Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста не сможет участвовать в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико"

28-летний бразилец был травмирован в матче с "Пармой" (3:3). Кроме того, встречу также пропустит Сами Хедира из-за проблем со здоровьем.

Матч между "Атлетико" и "Ювентусом" состоится в среду, 20 февраля на "Ванда Метрополитано". Начало - 23:00 мск.

В текущем сезоне футболист участвовал в 17 матчах, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.

А еще: Игрок "Ювентуса" продолжит карьеру в "Кальяри"| http://soccernews.ru

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