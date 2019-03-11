Дуглас Коста не поможет "Ювентусу" в матче с "Атлетико"

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Дуглас Коста не поможет "Ювентусу" в матче с "Атлетико"

Нападающий "Ювентуса" Дуглас Коста не сможет участвовать в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико". Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Стоит отметить, что во встрече также не смогут играть Алекс Сандру, который дисквалифицирован, и травмированные Сами ХедираМаттиа Де Шильо и Хуан Куадрадо.

"Коста не сможет сыграть, из-за того, что получил повреждение на тренировке", - сказал главный тренер "Юве". 

Напомним, первый матч закончился в пользу "Атлетико" (2:0).

Матч состоится завтра, 12 марта, в Турине на стадионе "Альянц Стадиум". Начало - в 23:00 (мск).

А еще: Симеоне рассказал, чего ждет от ответного матча с "Ювентусом"| http://soccernews.ru

 

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