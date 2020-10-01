Дуглас Коста отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"

Бразильский нападающий туринского "Ювентуса" Дуглас Коста ответил отказом на предложение перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, Коста намерен бороться за попадание в основной состав итальянского клуба, хотя главный тренер Андреа Пирло видит его в лучшем случае в запасе.

30-летний Коста выступает за "Ювентус" с 2017 года. Всего он провел за итальянский клуб 102 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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