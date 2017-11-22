Дуглас Коста ответил на критику президента "Баварии"

Теги ювентусдуглас костабавария мюнхен

Дуглас Коста ответил на критику президента "Баварии"Бывший полузащитник "Баварии" Дуглас Коста, выступающий на правах аренды за "Ювентус", ответил на критику президента мюнхенцев Ули Хёнесса в его адрес.

Напомним, что владелец клуба назвал бразильского футболиста наёмником.

"Я очень лёгкий человек и задним числом не стану упрекать Хёнесса. В такие игры не играю. Но каждый осознаёт, что говорит, и должен затем жить с последствиями сказанного. Если бы я был президентом, возможно, и сам кое-что сказал бы публично. Правда, я бы не употреблял слова «наёмник». Мне слова Хёнесса были неприятны", - сказал он. 

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