Дуглас Коста ответил на критику президента "Баварии"

Бывший полузащитник "Баварии" Дуглас Коста, выступающий на правах аренды за "Ювентус", ответил на критику президента мюнхенцев Ули Хёнесса в его адрес.

Напомним, что владелец клуба назвал бразильского футболиста наёмником.

"Я очень лёгкий человек и задним числом не стану упрекать Хёнесса. В такие игры не играю. Но каждый осознаёт, что говорит, и должен затем жить с последствиями сказанного. Если бы я был президентом, возможно, и сам кое-что сказал бы публично. Правда, я бы не употреблял слова «наёмник». Мне слова Хёнесса были неприятны", - сказал он.

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