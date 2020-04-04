Дуглас Коста переоделся в женщину ради челленджа

В социальных сетях набирает популярность челлендж “Flip The Switch”, суть которого заключается в том, чтобы за секунду после выключения света поменяться одеждой.

В челлендже охотно принимают участие футболисты и их вторые половинки. Принял вызов и вингер туринского "Ювентуса" Дуглас Коста. Компанию бразильцу составила его девушка Наталия Феликс.

В текущем сезоне 29-летний Коста сыграл за "Ювентус" 18 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

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