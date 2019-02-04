Дуглас Коста попал в ДТП (фото)
Вингер туринского "Ювентуса" Дуглас Коста стал участником дорожно-транспортного происшествия, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации ресурса, авария произошла на автомагистрали между Ливорно-Феррарис и Сантией. Футболист за рулём Jeep Cherokee столкнулся с автомобилем Fiat Punto.
Бразилец в результате инцидента не пострадал, а вот водитель другой машины был госпитализирован с повреждениями средней тяжести.
В текущем сезоне 28-летний Коста сыграл за "Ювентус" 24 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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|Команда
|М
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|1
|Ювентус
|22
|60
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|22
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|Интер Милан
|22
|40
|4
|Милан
|22
|36
|5
|Рома
|22
|35
|6
|Сампдория
|22
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|22
|31
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|21
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|22
|18
|18
|Болонья
|22
|17
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|22
|9