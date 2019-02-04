Дуглас Коста попал в ДТП (фото)

Вингер туринского "Ювентуса" Дуглас Коста стал участником дорожно-транспортного происшествия, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, авария произошла на автомагистрали между Ливорно-Феррарис и Сантией. Футболист за рулём Jeep Cherokee столкнулся с автомобилем Fiat Punto.

Бразилец в результате инцидента не пострадал, а вот водитель другой машины был госпитализирован с повреждениями средней тяжести.

В текущем сезоне 28-летний Коста сыграл за "Ювентус" 24 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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