Дуглас Коста прибыл на медосмотр в "Ювентус"

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Дуглас Коста прибыл на медосмотр в "Ювентус"

Бразильский полузащитник "Баварии" Дуглас Коста прилетел в Турин для перехода в "Ювентус", сообщает официальный сайт клуба.

В среду футболист пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, "Юве" арендует хавбека на год за шесть миллионов евро. В 2018 году итальянцы будут обязаны выкупить трансфер игрока за 40 миллионов евро.

26-летний Коста выступает за "Баварию" с 2015 года, провел за клуб 77 матчей, забил 14 мячей и сделал 27 голевых передач.

Не пропустите: Дуглас Коста пройдет медосмотр в "Ювентусе" в среду. | http://soccernews.ru

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