Вингер "Ювентуса" Дуглас Коста прибыл в расположение сборной Бразилии с травмой бедра, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, повреждение не носит серьёзного характера, однако оно может помешать футболисту сыграть в ближайшем товарищеском матче против Хорватии, который состоится 3 июня.

Впрочем, участию Дугласа Косты в Чемпионате Мира 2018 года данная травма никак не угрожает.

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