Дуглас Коста прокомментировал свой переход в "Ювентус"

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Дуглас Коста прокомментировал свой переход в "Ювентус"

Новичок "Ювентуса" Дуглас Коста высказался о своём переходе в туринский клуб.

"Я рад подписать контракт с "Ювентусом" и стать частью этого великого клуба. Это отличная команда, и я всегда мечтал сыграть здесь. Не могу дождаться, чтобы начать тренировки с моими новыми партнёрами по команде. Хочу помогать им, как делал это в "Баварии". Мы многого добились в Мюнхене, но я думаю, что могу достичь ещё большего в "Ювентусе" - цитирует 26-летнего бразильца Football Italia.

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