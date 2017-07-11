Дуглас Коста пройдет медосмотр в "Ювентусе" в среду

Теги бавария мюнхенювентусдуглас коста

Дуглас Коста пройдет медосмотр в "Ювентусе" в среду

Бразильский полузащитник "Баварии" Дуглас Коста все ближе к переходу в "Ювентус", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист сегодня вылетает в Турин, где завтра пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, то "Юве" арендует хавбека на год за шесть миллионов евро с правом последующего выкупа за 40 миллионов.

В минувшем сезоне 26-летний Коста провел за "Баварию" 34 матча и забил 7 голов.

Не пропустите: Моджи сообщил о переходе Бальде в "Ювентус". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов