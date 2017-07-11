Дуглас Коста пройдет медосмотр в "Ювентусе" в среду

Бразильский полузащитник "Баварии" Дуглас Коста все ближе к переходу в "Ювентус", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист сегодня вылетает в Турин, где завтра пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, то "Юве" арендует хавбека на год за шесть миллионов евро с правом последующего выкупа за 40 миллионов.

В минувшем сезоне 26-летний Коста провел за "Баварию" 34 матча и забил 7 голов.

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