Дуглас Коста рассказал, кто из игроков "Ювентуса" агитировал его перебраться в Италию
Новоиспеченный вингер туринского "Ювентуса" Дуглас Коста рассказал, кто из игроков "старой сеньоры" агитировал его перебраться в Италию.
"Артуро Видаль и Алекс Сандро рассказали мне о страсти и обожании болельщиков "Юве". Надеюсь, со временем я смогу стать одним из их любимых игроков для них... Это идеальный клуб для меня в идеальное время. Этот проект обладает огромным потенциалом, и я очень рад сыграть свою роль в нем", - цитирует 26-летнего футболиста 90min.com.
Напомним, Коста видит в своей связке с Игуаином большой потенциал. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|91
|2
|Рома
|38
|87
|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18