Дуглас Коста рассказал, кто из игроков "Ювентуса" агитировал его перебраться в Италию

Новоиспеченный вингер туринского "Ювентуса" Дуглас Коста рассказал, кто из игроков "старой сеньоры" агитировал его перебраться в Италию.

"Артуро Видаль и Алекс Сандро рассказали мне о страсти и обожании болельщиков "Юве". Надеюсь, со временем я смогу стать одним из их любимых игроков для них... Это идеальный клуб для меня в идеальное время. Этот проект обладает огромным потенциалом, и я очень рад сыграть свою роль в нем", - цитирует 26-летнего футболиста 90min.com.

Напомним, Коста видит в своей связке с Игуаином большой потенциал. | soccernews.ru