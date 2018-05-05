Дуглас Коста: "Самый большой комплимент, который я получил - это то, что я достоин "Ювентуса"

Вингер "Баварии" Дуглас Коста поделился мнением о своем переходе в "Ювентус".

"Самый большой комплимент, который я получил - это то, что я достоин "Ювентуса". В первые месяцы у меня не получалось выступать так, как умею, и мне по-прежнему нужно работать над завершением атак. Я всегда многого от себя требовал и продолжаю это делать.

После вылета из Лиги Чемпионов от "Реала" я сказал, что переход в "Ювентус" стал лучшим решением в моей жизни. Теперь я это подтверждаю" - приводит слова Косты Football Italia.

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