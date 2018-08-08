Дуглас Коста сделал заявление о переходе Роналду в "Ювентус"

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Дуглас Коста сделал заявление о переходе Роналду в "Ювентус"
Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста прокомментировал переход в команду португальского нападающего Криштиану Роналду.

"За Роналду невозможно угнаться на тренировках. Когда мы приходим на занятие, то он уже занимается. Когда мы уходим, то он еще продолжает тренироваться. Я никогда не видел игрока, подобного Роналду", - приводит слова Косты 101 Great Goals. 

Напомним, что "Ювентус" приобрел 33-летнего Роналду несколько недель назад у "Реала" за 117 миллионов евро.

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