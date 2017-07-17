Дуглас Коста: "У нашей связки с Игуаином большой потенциал"

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Дуглас Коста: "У нашей связки с Игуаином большой потенциал"

Новичок туринского "Ювентуса" Дуглас Коста считает, что в паре с аргентинским форвардом Гонсало Игуаином он сможет принести много пользы команде.

"Ювентус" - это команда, которая всегда побеждает. У "Юве" большой шанс роста, я хочу развиваться и я чувствую, что присоединился к идеальной команде в идеальное время. Игуаин - прекрасный нападающий, который мне очень нравится. У нашей связки большой потенциал" - приводит слова бразильца Football Italia.

Напомним, что "Ювентус" арендовал Косту на ближайший сезон с правом последующего выкупа за 40 миллионов евро.

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