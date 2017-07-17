Дуглас Коста: "У нашей связки с Игуаином большой потенциал"
Новичок туринского "Ювентуса" Дуглас Коста считает, что в паре с аргентинским форвардом Гонсало Игуаином он сможет принести много пользы команде.
"Ювентус" - это команда, которая всегда побеждает. У "Юве" большой шанс роста, я хочу развиваться и я чувствую, что присоединился к идеальной команде в идеальное время. Игуаин - прекрасный нападающий, который мне очень нравится. У нашей связки большой потенциал" - приводит слова бразильца Football Italia.
Напомним, что "Ювентус" арендовал Косту на ближайший сезон с правом последующего выкупа за 40 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|91
|2
|Рома
|38
|87
|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18