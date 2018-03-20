Дуглас Коста: "В нашей команде много громких имен, но, конечно, нам будет сложно заменить Неймара"
Вингер сборной Бразилии Дуглас Коста дал комментарии в преддверии товарищеской игры с Россией.
"В нашей команде много громких имен, но, конечно, нам будет сложно заменить Неймара. Не думаю, что его отсутствие скажется на подготовке к матчу, наоборот, это шанс для нас проявить себя. Мы должны совместными усилиями сделать так, чтобы его отсутствие было незаметным. Нам нужно проявлять себя, чтобы в итоге попасть в состав сборной.
Я рад, что знаком с Фернандо, Луисом Адриано. С Педро Рошей я не знаком, но знаю, что когда он выступал за "Гремио", был талантливым футболистом" - приводят слова Косты российские СМИ.
Матч между Россией и Бразилией состоится 23 марта.
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