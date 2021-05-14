Дуглас Коста вернется в Бразилию

Теги гремиодуглас коста

Дуглас Коста вернется в БразилиюФото: инстаграм Дугласа Косты/Автор неизвестен

Дуглас Коста возвращается в Бразилию.

30-летний футболист перейдет в "Гремио", ожидается, что в течение 2-3 дней стороны согласуют все детали контракта.

Напомним, что "Гремио" – родной клуб Косты, к которому он присоединился в 11-летнем возрасте и дебютировал на профессиональном уровне.

На данный момент права на бразильца принадлежат "Ювентусу", текущий сезон он проводит в "Баварии" на правах аренды.

В 11 матчах текущего сезона Бундеслиги Коста забил один гол.

Также не пропустите: Пирло поздравил "Интер" со скудетто. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Широков высказался о Николиче

Широков высказался о Николиче

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов