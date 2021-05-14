Дуглас Коста вернется в Бразилию

Фото: инстаграм Дугласа Косты/Автор неизвестен

Дуглас Коста возвращается в Бразилию.

30-летний футболист перейдет в "Гремио", ожидается, что в течение 2-3 дней стороны согласуют все детали контракта.

Напомним, что "Гремио" – родной клуб Косты, к которому он присоединился в 11-летнем возрасте и дебютировал на профессиональном уровне.

На данный момент права на бразильца принадлежат "Ювентусу", текущий сезон он проводит в "Баварии" на правах аренды.

В 11 матчах текущего сезона Бундеслиги Коста забил один гол.

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