Дуглас Коста вернулся в "Баварию"

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Дуглас Коста вернулся в "Баварию"

"Бавария" на официальном сайте объявила об аренде вингера "Ювентуса" Дугласа Косты.

Стороны заключили контракт до лета 2020 года.

"Я очень рад вернуться в "Баварию". Я прекрасно провел время в Мюнхене, добился множества успехов. Уверен, мы вместе с командой вновь выиграем титулы", - сказал футболист.

Коста ранее уже играл в составе "Баварии" с 2015 по 2017-й год. 

А еще: Официально: Шупо-Мотинг перешел в "Баварию"| http://soccernews.ru
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