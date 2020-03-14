Дуглас Коста во время карантина тренируется с собакой

Вингер туринского "Ювентуса" Дуглас Коста показал, как он тренируется со своей собакой в условиях карантина.

Напомним, что игроков "старой синьоры" заставили самоизолироваться после обнаружения коронавируса у защитника Даниэле Ругани.

"Мой карантин проходит так", - подписал бразилец видеоролик, опубликованный в инстаграме.

В текущем сезоне 29-летний Коста сыграл за "Ювентус" 18 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

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