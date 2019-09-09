Дуглас Коста высказался о несостоявшемся переходе в "Ювентус"
Бразильский нападающий "Ювентуса" Дуглас Коста опроверг слухи о том, что он мог перейти в "Манчестер Юнайтед".
"Я намерен опровергнуть слухи о том, что в последний день трансферного окна я вел переговоры с другими клубами. В начале сезона я четко дал понять, что никуда не собираюсь уходить. Я хочу завоевывать трофеи и проливать кровь за "Ювентус".
Моим единственным агентом является Жунион Мендоса. Только у него есть право говорить от моего имени", - написал бразилец в сторис своей страницы в Instagram.
28-летний Коста выступает за "Ювентус" с 2017 года. Всего он провел за итальянский клуб 74 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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