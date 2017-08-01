Дуглас Коста: "Я в "Ювентусе", чтобы выиграть все кубки, включая Лигу чемпионов"

Нападающий "Ювентуса" Дуглас Коста заявил о планах завоевать не один титул в новом клубе.

Напомним, что бразилец перешел в стан итальянцев из "Баварии" на правах аренды.

"Я чувствую себя хорошо. Я только начал получать те же нагрузки, что и мои товарищи по команде. Знаю, что я еще отстаю от них, мне нужно набирать форму, но я работаю над этим.

Почему "Юве"? Они выходили в финал Лиги чемпионов два раза за последние три года. У них есть отличные возможности для победы в этом турнире. Хочется войти в историю этого клуба. Я здесь, чтобы выиграть все кубки, включая Лигу чемпионов". - сказал он.

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