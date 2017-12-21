Дуглас Коста: "Ювентус" находится на одном уровне с "Барселоной" и "Реалом"



Бразильский полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста считает, что его команда играет на уровне ведущих клубов Европе.

"Ювентус" очень хорош и находится на одном уровне с "Барселоной" и "Реалом". Это фантастический клуб. Что касается Серии А, то она Бундеслиги и чемпионата Украины. В последнее время я много работал над тактикой и игрой в обороне, чтобы подтянуть эти компоненты", - приводит слова Косты официальный сайт клуба.

В этом сезоне 27-летний Коста провел за "Ювентус" 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

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