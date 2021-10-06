Дуглас Коста забил потрясающий гол в чемпионате Бразилии (видео)

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Дуглас Коста забил потрясающий гол в чемпионате Бразилии (видео)

Фото: инстаграм Дугласа Косты/Автор неизвестен

Нападающий "Гремио" Дуглас Коста забил потрясающий по красоте гол в матче 23-го тура чемпионата Бразилии со "Спорт Ресифе".

Коста отличился на 85-й минуте, отправив мяч в ворота дальним ударом. Впрочем, гол Дугласа не спас его команду от поражения со счетом 1:2.

В нынешнем сезоне 31-летний Коста провел за "Гремио" 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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