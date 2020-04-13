Дуглас Коста заявил, что не знает, чем заниматься на карантине
Хавбек "Ювентуса" Дуглас Коста признался, что не знает, чем заняться на карантине и ждет возобновления сезона Серии А.
Напомним, все спортивные мероприятия отменены из-за пандемии коронавируса.
"Я дома со своей семьей, много времени с ними провожу. Надеюсь, Серия А скоро возобновится. Тренируюсь каждый день в пределах дома, уже не знаю, чем заняться", - рассказал футболист в своем инстаграме.
Ранее сообщалось, что карантин в Италии продлится до 3 мая. Ожидается, что 4 мая команды приступят к тренировкам.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16