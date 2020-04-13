Дуглас Коста заявил, что не знает, чем заниматься на карантине

Хавбек "Ювентуса" Дуглас Коста признался, что не знает, чем заняться на карантине и ждет возобновления сезона Серии А.

Напомним, все спортивные мероприятия отменены из-за пандемии коронавируса.

"Я дома со своей семьей, много времени с ними провожу. Надеюсь, Серия А скоро возобновится. Тренируюсь каждый день в пределах дома, уже не знаю, чем заняться", - рассказал футболист в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что карантин в Италии продлится до 3 мая. Ожидается, что 4 мая команды приступят к тренировкам.

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