Дуглас может покинуть "Барселону"

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Дуглас может покинуть "Барселону"

Защитник "Барселоны" Дуглас Перейра может сменить клубную прописку до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, на 27-летнего бразильца претендуют "Бенфика", а также несколько испанских и бразильских клубов.

Дуглас выступает за "Барселону" с 2014 года, сыграл 8 матчей. Сдавался в аренду хихонскому "Спортингу".

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