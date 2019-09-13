Дуглас Сантос: "Не понимаю шутки Дзюбы"

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Дуглас Сантос: "Не понимаю шутки Дзюбы"

Защитник питерского "Зенита" Дуглас Сантос признался, что не понимает юмор своего партнёра по команде Артёма Дзюбы.

"Нет, шутки Дзюбы не понимаю. Но он знает, какие-то слова на испанском и португальском. Постоянно что-то говорит", - сказал бразилец.

Напомним, что "Зенит" купил Сантоса у "Гамбурга" за 12 миллионов евро во время летнего трансферного окна.

25-летний футболист заключил с "сине-бело-голубыми" пятилетний контракт и уже провёл 8 матчей в РПЛ.

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