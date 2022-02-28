Дуглас Сантос - о продлении контракта с "Зенитом": "Финансы не были ключевым фактором"

Фото твиттер "Зенита"

Левый защитник питерского "Зенита" Дуглас Сантос рассказал, что мотивировало его заключить новое соглашение с клубом.

"Мы быстро договорились. Обе стороны знали, что хотят продления контракта. Поэтому не ушло много времени на обсуждение деталей. Всё растянулось где-то на три недели только из-за того, что у меня были переезды. Никак не получалось несколько дней подряд находиться в одном месте, чтобы проговорить какие-то вещи.

Я бы вообще не говорил о финансах, как о ключевом факторе продления контракта. Главное, хотел увидеть, что клуб рассчитывает на меня и доволен моей работой. И я почувствовал - "Зенит" в меня верит", - заявил бразилец.

В сентябре Сантос продлил контракт с "сине-бело-голубыми" до 2026 года. В текущем сезоне фулбек сделал 3 ассиста в 24 матчах.

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