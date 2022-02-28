Дуглас Сантос - о продлении контракта с "Зенитом": "Финансы не были ключевым фактором"
Фото твиттер "Зенита"
Левый защитник питерского "Зенита" Дуглас Сантос рассказал, что мотивировало его заключить новое соглашение с клубом.
"Мы быстро договорились. Обе стороны знали, что хотят продления контракта. Поэтому не ушло много времени на обсуждение деталей. Всё растянулось где-то на три недели только из-за того, что у меня были переезды. Никак не получалось несколько дней подряд находиться в одном месте, чтобы проговорить какие-то вещи.
Я бы вообще не говорил о финансах, как о ключевом факторе продления контракта. Главное, хотел увидеть, что клуб рассчитывает на меня и доволен моей работой. И я почувствовал - "Зенит" в меня верит", - заявил бразилец.
В сентябре Сантос продлил контракт с "сине-бело-голубыми" до 2026 года. В текущем сезоне фулбек сделал 3 ассиста в 24 матчах.
Не пропустите: Дуглас Сантос сравнил Азмуна и Алберто. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Моуринью смотрел матч со "Специей" в клубном автобусе "Ромы"
-
Ещё две сборные присоединились к бойкоту матчей против России
-
Польша работает над расширением санкций против сборной России
-
Ибрагимович назвал условие для завершения карьеры
-
"Ливерпуль" в фантастической серии пенальти победил "Челси" в финале Кубка Лиги
Лента новостей
-
Дуглас Сантос - о продлении контракта с "Зенитом": "Финансы не были ключевым фактором"
-
Агента Гави заметили в офисе "Реала"
-
"Зенит" заключил новое соглашение с гендиректором Медведевым
-
44-летний Буффон продлил контракт с "Пармой"
-
"Шальке" расторг контракт с "Газпромом"
-
"Кристал Пэлас" готовит предложение по хавбеку "Реала"
-
Дуглас Сантос сравнил Азмуна и Алберто
-
"Ювентус" определил главную трансферную цель на лето
-
Моуринью смотрел матч со "Специей" в клубном автобусе "Ромы"
-
Ферлан Менди может покинуть "Реал": названа причина
-
Бийол останется в ЦСКА, несмотря на санкции против клуба
-
Ещё две сборные присоединились к бойкоту матчей против России
-
Вагнер Лав забил дебютный гол за "Мидтьюлланд"
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Манчестер Юнайтед"
-
Леау определился со своим будущим в "Милане"
-
Экс-капитан "Зенита" Кришито посреди сезона уедет в МЛС
-
Польша работает над расширением санкций против сборной России
-
Ибрагимович назвал условие для завершения карьеры
-
Хамес задумался о возвращении в Европу
-
Хави не исключил чемпионство "Барселоны" в этом сезоне