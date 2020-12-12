Дуглас Сантос объяснил, почему не считает выступление "Зенита" в Лиге Чемпионов провалом

Левый защитник питерского "Зенита" Дуглас Сантос дал оценку еврокубковой кампании своей команды.

Напомним, что "сине-бело-голубые" набрали 1 очко в 6 турах Лиги Чемпионов, заняв последнее место в группе с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге".

"В первом домашнем матче с "Брюгге" мы абсолютно точно могли сыграть либо вничью, либо выиграть. Реально было взять три очка на "Газпром Арене" и с "Лацио". Не будь этого условного "бы", сейчас мы с вами обсуждали бы совершенно другие вопросы. Поэтому я совершенно точно не назову всё это провалом. Однако очевидно, что сыграй мы чуть иначе, набери очки, потерянные дома, место в группе было бы иным.

Прекрасно понимаем, что это было не лучшее выступление в ЛЧ, не то, на которое рассчитывали болельщики. Но мы должны принять этот результат как урок, чтобы в следующий раз достичь гораздо большего. Даже из поражения можно извлечь что-то положительное, потому что оно помогает тебе стать более сильным в последующих играх, ведь ты должен ещё лучше работать и исправлять допущенные ошибки. И таким образом становиться лучше", - сказал Сантос.

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