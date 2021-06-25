Дуглас Сантос огласил цель "Зенита" на следующий сезон

Фото сайт РПЛ

Левый защитник питерского "Зенита" Дуглас Сантос рассказал, какие задачи будут стоять перед командой в сезоне 2021/22.

"Впереди у нас вновь три турнира - чемпионат России, Кубок страны и Лига Чемпионов. Ещё матч за Суперкубок. Цель - завоевать больше трофеев, чем в прошлом году. Мы должны стать лучше во многих компонентах, повысить качество игры, быть перфекционистами.

Сейчас всё внимание сконцентрировано на сборах - работаем без устали день за днём, чтобы, когда начнутся официальные матчи, воплотить на поле всё, что отрабатываем на занятиях. Это очень важно", - цитирует бразильца официальный сайт "сине-бело-голубых".

В прошлом сезоне "Зенит" стал чемпионом России, из Кубка команда вылетела в 1/8 финала от тульского "Арсенала", а из Лиги Чемпионов - по итогам группового этапа.

Не пропустите: Агент Лунева жестко раскритиковал "Зенит". | http://soccernews.ru